16 февраля 202010:16

Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова

EPA

Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии. По мнению норвежца, спортсмен из России заслуженно победил в гонке.

"У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас", – цитирует Кристиансена NRK.

Напомним, что ранее многие скандинавские спортсмены высказались против выступления Логинова на чемпионате мира, вспоминая его отстранение за употребление допинга.

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