Гридчина заявила, что Зеленского "мучают фантомные планы"

Украинская община Крыма (УОК) призывает Киев отказаться от претензии на полуостров. Глава УОК Анастасия Гридчина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и призвала его "понять раз и навсегда", что все, кто хотел, уехали из Крыма еще в 2014 году. Также Гридчина предположила, что Зеленского "мучают фантомные планы" по созданию новой международной площадки для обсуждения судьбы полуострова, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, но там не поднимается вопрос Крыма. По его словам, в случае создания новой площадки к ней необходимо подключить США.

Гридчина предлагает главе Украины заняться текущими делами. Тогда, считает она, после окончания президентского срока жители страны будут вспоминать Зеленского добрым словом в отличие от его предшественника Петра Порошенко.

В минувшую субботу Зеленский на полях конференции по безопасности в Мюнхене объявил о своем желании провести в октябре местные выборы, причем не только на территории возглавляемой им страны, но "и в Крыму". Его слова вызвали недоумение у российской стороны. Как отметил сенатор Константин Косачев, украинскому президенту пора уже привыкнуть к тому, что Крым принадлежит России.