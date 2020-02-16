16 февраля 202017:56 Павел Зарубин

Под грифом "секретно": переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

EPA

Переводчики, которые работают с Путиным на международных переговорах – сотрудники МИД. Работа у них непростая и ответственная – президент любит говорить образно и часто сам контролирует качество перевода. Захватывающие истории президентских переводчиков – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Встречу Путина с Трампом в Хельсинки потом покадрово разбирали все мировые телеканалы, агентства, спецслужбы. А политические оппоненты американского президента требовали вызвать на допрос его переводчицу, чтобы узнать, про что шла речь за закрытыми дверями. С российской стороны переводчиком работал Алексей Садыков.

"Многие мои друзья в шутку спрашивали: "Ну что, тебя уже вызывали в конгресс давать показания?" Я говорю: "Слава Богу, нет". Это непрофессионально, и это ставит под удар переводчика", — говорит советник Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

"Просто не имеем права раскрывать эту информацию", — пояснил второй секретарь Департамента обеспечения МИД РФ Сергей Чудинов. Он тоже работал на ключевых для всей мировой политики переговорах Путина и Трампа в Хельсинки.

Он там, куда допущены только избранные. Кулуары, совместное фото Путина и четы Трамп с подаренным мячом.

Они работают в департаменте лингвистического обеспечения МИД и обеспечивают высшему руководству страны высококлассные переводы даже в самых непредсказуемых ситуациях. За Путиным и Обамой приходилось бежать по кулуарам саммита, и даже на тех мероприятиях, где все вроде бы идет по плану, постоянно нужно быть готовым к неожиданностям.

Президент попросил переводчика подойти. "Я в этом время сидел в кабине, на некотором отдалении, но смог сориентироваться, быстро подбежал, успел захватить блокнот, ручку", — вспоминает Садыков.


Технические сбои никого из политиков по понятным причинам особо не волнуют, перевод в любом случае должен быть обеспечен. Потому иногда в кабинках переводчиков некоторых мировых лидеров можно увидеть совсем уж душераздирающие картины.

Работа особой важности, но все люди и всё бывает. Иногда переводчики не слышат президентов, а бывает, что и перевод сложно разобрать. "Бывают переговоры долгие, иногда ты просто ослышался. Самое главное – понимать, что на этом конец света не наступит", — говорит Сергей Чудинов.

"Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", — рассказывает Алексей Садыков. И это речь про английский, который Путин выучил во время президентства. Когда речь про немецкий, он нередко вообще полностью берет дело в свои руки.

Что же происходит, когда двери закрываются? "Как любая живая беседа, она может пойти в разные стороны, в зависимости от ее участников, от формата, от темы, от того, насколько они уже знакомы", — говорит Наталья Красавина, третий секретарь Департамента. 

Наталья Красавина переводила президента Франции в самые эмоциональные моменты – во время его приезда в Россию на чемпионат мира. И в таких ситуациях важна не дословность, важно передать и мысль, и настроение.

"Переговоры имеют гриф "совершенно секретно". Естественно, разглашению эта информация не подлежит", — говорит Алексей Садыков и подчеркивает, что даже близким не рассказывает то, что услышал – это секретная информация.

"Сопоставимо, наверное, с врачебной тайной. Во многом наша профессия и держится на конфиденциальности и нашей способности ее хранить, ее соблюдать", — добавляет Наталья Красавина.

Настоящий профессиональный вызов – перевести подчас непереводимую игру слов. "Он сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава Богу, мне не пришлось это переводить", — вспоминает Алексей Садыков. – Тогда, 10 лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно".

Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина. "Что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит", — смеется она.

Совсем недавняя встреча в Сирии – непросто пришлось переводчику-арабисту, запнулся на фразе "не откладывая в долгий ящик".

Переводчикам нужно успевать за бешеным графиком мировых лидеров и постараться не попасть в сложную ситуацию, которую потом будут обсуждать все, как это произошло с запыхавшимся переводчиком из Швеции – он успел поздороваться со всеми, кроме Путина.

Переводчику надо успевать оказываться рядом с лидерами в нужный момент, быстро ориентироваться, когда все идет не по протоколу, и постоянно расширять свой словарный запас, а слова могут быть из самых разных сфер.

В 2017 году Путин пошутил на Петербургском экономическом форуме, поприветствовав собравшихся фразой: "Вольно!". "Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть, — говорит Алексей Садыков. — Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин, это именно военный термин".

И ведь действительно важно каждое слово. Знаменитая история – то ли перезагрузка российско-американских отношений, то ли перегрузка.

Ошибки переводчиков, которых в истории мировой политики было немало, опасны самыми непредсказуемыми последствиями, включая крайнее обострение отношения между странами. Трамп, бросивший наушник для перевода на пол, заявил, что понимал испанский язык аргентинского президента лучше, чем английский перевод. Иногда лидеры, впрочем, берут на себя слишком много. Макрон любит блистать своим английским. Иногда получается вот такое: "Спасибо и вам, и вашей вкусной жене".

Некоторые бывшие теперь уже президенты нарочито еще все и усложняли. Так делал Порошенко. "Предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", — рассказал Алексей Садыков.

Они обязаны всегда быть в максимальной концентрации. Синхронный перевод, когда президент не останавливается ни на минуту, а переводчик все равно должен все успеть.

"Вы должны распознать речь, вы должны ее проанализировать, вы должны подобрать эквивалент, вы должны выдать на язык, на который переводите, и еще проконтролировать, чтобы это хорошо звучало, продолжая при этом слушать последнюю фразу", — рассказал Сергей Чудинов.

И многие не выдерживают. В 2009 году во время генассамблеи ООН Муаммар Каддафи выступал два часа подряд, его переводчик в какой-то момент сказал "Я больше не могу" и упал в обморок.

К тому, чтобы подставить плечо в нужный момент на переговорах, должны быть готовы и высокопоставленные члены президентской делегации. Бывали ситуации, когда переводчиком выступал Сергей Лавров – и для президента, и даже для своего визави.

На карьеру Дмитрия Пескова немалое влияние оказало его отличное знание турецкого языка. В 1999 году во время визита Бориса Ельцина в Стамбул он впервые настолько заметно появился в политическом и телевизионном пространстве. Затем Песков перешел в администрацию президента, но и на новой работе он нередко выступал в качестве переводчика.

Говорить на одном языке политикам из разных стран никогда не удастся, но переводчики делают все, чтобы они хотя бы к этому приблизились.

Сейчас

15:22

На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

15:05

У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

14:59

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

14:50

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

13:57

В Мюнхене учредили международный комитет по Ливии

13:00

На Казанском вокзале в посылке нашли снаряд

11:55

Ножевое нападение в московском храме: подробности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Под грифом "секретно": переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Под грифом "секретно": переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

10 минут назад
У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

2 часа назад
Калининградский убийца оставил записку

Калининградский убийца оставил записку

2 часа назад
МИД России поставил ЕС три условия

МИД России поставил ЕС три условия

45 минут назад
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

21 минута назад
Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

2 часа назад
Скончалась актриса из "Секса в большом городе". Причина смерти неизвестна

Скончалась актриса из "Секса в большом городе". Причина смерти неизвестна

2 часа назад
Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

1 час назад
Арестованы украинцы, задержанные в Азовском море

Арестованы украинцы, задержанные в Азовском море

1 час назад
Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

2 часа назад
Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

4 часа назад
Протоиерея Смирнова обвинили в хайпе на "бесплатных проститутках"

Протоиерея Смирнова обвинили в хайпе на "бесплатных проститутках"

1 час назад
Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

6 часов назад
Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

6 часов назад
Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

15.02.2020 13:05
Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

14.02.2020 19:45
"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

14.02.2020 17:15
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

15 минут назад
Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

15 минут назад
Кудрин анонсировал анализ эффективности помощи больным ВИЧ

Кудрин анонсировал анализ эффективности помощи больным ВИЧ

35 минут назад
Чавушоглу дал совет Западу

Чавушоглу дал совет Западу

45 минут назад
В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

1 час назад
Снаряд в посылке: московский сортировочный центр работает штатно

Снаряд в посылке: московский сортировочный центр работает штатно

1 час назад
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Тур"

Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Тур"

1 час назад
"Локомотив" завоевал бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" завоевал бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу

1 час назад
Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его "коррупционные" заявления

Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его "коррупционные" заявления

1 час назад
Элтон Джон извинился перед фанатами

Элтон Джон извинился перед фанатами

1 час назад
Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

1 час назад
Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

2 часа назад
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

2 часа назад
На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

2 часа назад
Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

2 часа назад
Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

3 часа назад
В России появилась специальность детского онколога-гематолога

В России появилась специальность детского онколога-гематолога

3 часа назад
"Зенит" и "Сочи" пока не договорились по условиям аренды Кокорина

"Зенит" и "Сочи" пока не договорились по условиям аренды Кокорина

3 часа назад
Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

3 часа назад
"Манчестер Сити" могут лишить чемпионства в АПЛ

"Манчестер Сити" могут лишить чемпионства в АПЛ

3 часа назад
Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

4 часа назад
Генерал Резанцев об инциденте с американцами: после перебранки началась беспорядочная стрельба

Генерал Резанцев об инциденте с американцами: после перебранки началась беспорядочная стрельба

4 часа назад
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

5 часов назад
Россиянам пообещали "умные дороги" через два-три года

Россиянам пообещали "умные дороги" через два-три года

6 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку