Россиянам пообещали "умные дороги" через два-три года

В ближайшие несколько лет некоторые дороги в России станут "умными" — смогут предупреждать водителей о приближении пешеходов, о необходимости уступить полосу скорой или наличии впереди постороннего предмета.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря партнёрства "Глонасс", представителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослава Федосеева. НП "Глонасс" реализует проект "умных дорог" в рамках платформы "Автодата" инициативы "Автонет" по поручению президента России.

Используются технологии V2X ("от автомобиля к "x""), под которыми подразумеваются любые методы связи и обмена данными между автомобилем и другими машинами, дорожной инфраструктурой и т.п. Например, машины могут сигнализировать друг другу о небезопасном сокращении дистанции, а дорога — сообщать рекомендованную скорость, двигаясь с которой можно "поймать" зелёный сигнал светофора и при этом по максимуму сэкономить топливо.

Смысл внедрения "умных дорог" в том, чтобы снизить количество ДТП минимум на 20%. Первое тестирование подобной системы уже прошло в Самаре — там автомобилистов предупреждали о ведущихся дорожных работах, о переходящих дорогу на зелёный свет пешеходах и о том, что необходимо притормозить, проезжая мимо школы.

При этом устанавливать в автомобиль специальное оборудование для взаимодействия с "умными" дорогами не нужно — достаточно смартфона. После Самары аналогичное пилотное тестирование планируют провести в Волгограде, Тамбове, Курске, Сколково, Орше, а также Башкортостане, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Нижегородской и Новосибирской областях.