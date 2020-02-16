16 февраля 202012:17

Ножевое нападение в московском храме: подробности

Ножевое нападение в московском храме: подробности

Оба мужчины, получившие ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, являются пономарями — помощниками настоятеля, сообщает телеканал "Россия 24". О состоянии раненых рассказал настоятель храма Святителя Николая протоиерей Кирилл Сладков.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром перед началом службы в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Басманном районе столицы молодой человек набросился с ножом на служителей церкви. Очевидцы инцидента утверждают, что вошедший в храм человек очень хорошо ориентировался в помещении и уверенно направился в алтарную часть – видимо, был знаком с устройством храмов. Заметив неадекватное поведение мужчины, к нему вышел настоятель храма. Тогда мужчина набросился на него с ножом. Нападавшего остановили пономари, получив несколько ранений. Затем злоумышленника смогли скрутить прихожане и сдали его прибывшим сотрудникам полиции.

"Жизни моих помощников, пономарей, ничего не угрожает, они находятся в больнице", — сказал Сладков.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Ножевое нападение в московском храме: подробности

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