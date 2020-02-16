У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах от города Северо-Курильска, где проживает 2,5 тысячи человек. Очаг залегания — на глубине 79 километров, передает ТАСС.

Пострадавших нет. О возможности возникновения цунами не сообщалось.