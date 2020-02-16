Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в латвийской Сигулде в рамках последнего этапа Кубка мира. До этого россиянка дважды становилась победительницей европейского первенства.

27-летняя спортсменка из России заняла в нынешнем сезоне третье место в общем зачете Кубка мира. В ее активе 1595 очков. Победу в турнире одержала немка Жаклин Леллинг (1632 балла). Второй стала Жанин Флок из Австрии (1614).

Напомним, что в прошлом году Никитина оказалась первой российской скелетонисткой, выигравшей общий зачет Кубка мира.