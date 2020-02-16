Церковь прокомментировала случившееся в московском храме

Глава Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков надеется, что власти Москвы усилят защиту столичных храмов, духовенства и прихожан от террористов и психически больных людей. Соответствующие документы сейчас оформляются, добавил отец Александр.

Как заявил глава комиссии "Интерфаксу", храмы открыты весь день и неадекватные граждане представляют реальную опасность для верующих. Священник напомнил, что московские церкви уже становились объектами нападения.

В воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов, вооруженный ножом, ранил двух пономарей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Нападавшего задержали прихожане и передали прибывшим полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.