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Общество 8 минут назад

16 февраля 202013:34

В Петербурге мужчина выбросил подругу в реку и утонул, спасая ее

Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Петербурге мужчина выбросил в Фонтанку свою спутницу, а затем утонул.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в ночь на 16 февраля. Мужчина, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, пожалел о своем поступке и какое-то время пытался спасти подругу при помощи подручных средств, а затем бросился за своей спутницей в реку.

 

Прохожим вместе с полицейскими удалось вытащить женщину из воды, однако мужчину нашли лишь к утру, его тело обнаружили водолазы. По информации издания "Известия.78", погибшим оказался 63-летний рабочий, уроженец Узбекистана.

Пострадавшую — 48-летнюю женщину — доставили в больницу с переохлаждением.

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