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Боевые действия в Ливии 46 минут назад

16 февраля 202014:19

В Мюнхене учредили международный комитет по Ливии

AP Images

Участники международной встречи по Ливии, которая прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности, учредили Международный комитет по ситуации в этой стране в поддержку решений Берлинской конференции 19 января.

Решено, что Международный комитет по Ливии будет проводить регулярные встречи под эгидой ООН на уровне старших представителей стран в столицах стран-участников. Председательство в комитете будет сменяться по принципу ротации и далее перейдет к Италии, затем к Лиге арабских государств и Европейскому союзу, приводит выдержки из итогового заявления встречи ТАСС.

Собравшиеся в Мюнхене политики также призвали стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие, ускорить переговоры, чтобы достичь "постоянного режима прекращения огня", а также отметили нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В международной встрече в Мюнхене участвовали представители тех же стран, что и на конференции в Берлине 19 января. От имени России выступал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Представители ливийских сторон участия во встрече не принимали.

По итогам выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который, в частности, сообщил, что страны ЕС пока не могут достигнуть единодушия по вопросу возможной миссии по контролю над соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, но Германия готова внести свой вклад.

Кроме того, Маас сообщил, что переговоры, на которых будет дан старт политическому процессу в Ливии, намечены на 26 февраля.

Со своей стороны, заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила на пресс-конференции в Мюнхене, что перемирие в Ливии "висит на волоске" из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня, экономическая ситуация в стране ухудшается из-за блокады нефтяных полей и надвигающегося банковского кризиса.

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