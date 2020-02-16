Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

Главная угроза для Запада в долгосрочном аспекте — не Россия, а Китай. Об этом заявил на пресс-конференции в Мюнхене глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Речь идет об использовании Китаем технологий и экономической мощи, пояснил он. Соединенные Штаты ранее уже неоднократно обвиняли КНР в кибератаках, угрозах стабильности на Ближнем Востоке, промышленном шпионаже. В Пекине все обвинения отвергают, заявляя, что крупнейшая угроза для глобального мира и безопасности — сами США.

При этом Шифф отметил, что сейчас одна из основных угроз исходит от России — это ее "вмешательство в демократические процессы" в других странах, передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие обвинения "абсолютно голословными", а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов в подтверждение этих обвинений нет.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил на брифинге в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, и что она — серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии.

Выступавший в Мюнхене президент Литвы Гитанас Науседа в своей речи также говорил о необходимости сдерживания России, обосновав необходимость размещения американского воинского контингента в Литве "угрозой безопасности" со стороны нашей страны.