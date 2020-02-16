16 февраля 202019:32 Дмитрий Киселёв

Путин разрушил модель с одной доминирующей державой

Путин разрушил модель с одной доминирующей державой

Мы, конечно, продолжаем обсуждать поправки в Конституцию, предложенные президентом, и работа над ними идет, хоть и без спешки, но планомерно, если не сказать неумолимо. Напомню, что в новой политической системе России часть полномочий главы государства отойдет Госдуме и Совету Федерации, а президент сможет занимать высший пост в стране не более двух сроков, причем без оговорки "подряд".

При этом, встречаясь с разными коллективами в разных городах России, Владимир Путин получает предложения продлить свои полномочия, но неизменно отвечает "нет", потом — еще раз "нет", а потом — опять "нет". Люди, обращающиеся с такими просьбами, конечно, демократичны по своим убеждениям, современны и вроде как все понимают, но в то же время это как раз тот случай, когда теория оказывается беднее практики. Эмоционально они просят Путина продлить свои полномочия, а рационально Путин им объясняет, что этого не будет. Но в то же время, если и вправду встать на рациональную позицию и оценить достижения и риски, то уж слишком много неизвестного окажется впереди. Даже пугающе неизвестного.

Мы уже говорили о том, как Путин собрал страну и настроил ее внутренний баланс. Теперь — о том, как он держит себя с иностранными коллегами и как изменилось отношение к России.

Мы как-то подзабыли о 90-х и о том, как порой было стыдно за лидера страны. Да и вспоминать не очень приятно. Такие моменты в памяти хочется стереть. Но все же, уж если обернуться назад... Относительно недавно вышла книга мемуаров пресс-секретаря Бориса Ельцина Павла Вощанова. Мы с Павлом были знакомы, я видел, сколь было ему временами непросто.

Сентябрь 1989 года. Ельцин к тому времени — уже очень известный и яркий политик, оппозиционный харизматик. После поста первого секретаря Свердловского обкома побывал кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, председателем Госстроя СССР в ранге союзного министра. И вот избран народным депутатом СССР. Очень амбициозен, популярен и с явной перспективой.

Американцы видят в нем будущего лидера и приглашают на своего рода смотрины — в турне по Штатам — предоставив для внутренних перелетов небольшой персональный самолет. Борис Николаевич согласился с радостью, тем более что до тех пор никогда в Штатах не был.

Америка принимала Ельцина по высшему разряду. Встречи ли даже в Белом доме — с президентом Бушем-старшим, а еще с сенаторами, с Бжезинским и представителями местных властей по стране — от штата к штату.

"От Нью-Йорка до Балтимора лету не более часа, поэтому бутылка опорожняется наспех, без долгих пауз на тосты и разговоры. Шасси ударяются о посадочную полосу. В иллюминатор видно, что маленький аэропорт погружен во тьму, только возле небольшого здания горит несколько фонарей. Туда мы и подкатываем. В нашу сторону направляется довольно большая, человек десять, группа встречающих. На полшага впереди всех — улыбающаяся женщина с большим букетом в руках. То, что происходит далее, — за гранью разумного. Сойдя с трапа и оглядевшись, Ельцин отчего-то вдруг резко разворачивается и шагает в сторону, куда-то за самолет. Вероятно, ему кажется, что в тени его не видно, и стоящие на поле не разглядят, как он, пристроившись за шасси, справляет малую нужду. Но на нашу беду не только видно, но даже слышно. К тому же его выдает ручеек, побежавший из-под самолета в сторону встречающих", — вспоминает в своей книге Павел Вощанов. Далее было еще хуже. Но опустим позорные детали в аэропорту.

А утром в том же Балтиморе Ельцин, будучи вдрабадан, поднялся на трибуну Университета Джонса Хопкинса читать лекцию.

"Программа была расписана на две недели. Тем не менее мимо Балтимора и его университета нельзя было проехать. У вас очень исторически прекрасные традиции. Вы готовите в большей степени гуманитариев, но очень широкого профиля. У вас специалисты знают о нашей стране больше, чем я сам. В общем, я не мог не встретиться с вами", — сказал тогда Ельцин. После в нашей делегации объясняли, что это, мол, усталость и транквилизаторы.

Словом, вспоминать ту поездку горько. Пьянство, наивный восторг в супермаркете, капризы и ляпы. The Washington Post в разделе "Стиль" печатает заметку Пола Хендриксена "Пьяный медведь обнимает капитализм". Я к тому, что такое прошлое как-то хочется стереть. И оно стирается. Хотя это Ельцин в Беловежской пущи ставит свою подпись под развалом СССР, о Крыме в угаре даже и не вспомнив.

За время Ельцина мы японцам чуть не отдали острова — он уже пообещал, бросили Украину и вообще всех партнеров по СНГ. А еще всех бывших союзников, включая Восточную Европу и Кубу. Понятие "национальные интересы" России отсутствовало как категория и как аргумент внутренний и внешний. Армия деградировала. Флот и авиация — тоже. Деградировала система образования и здравоохранения. Вообще трудно сказать, что не деградировало. Тем временем России на Западе аплодировали и ей же мечтали как легкой добычей поживиться. По нам уже линии стали чертить, кому что достанется. Делили, словно тушу разделывали.

Вот с такими картами на руках Путину пришлось начинать. И что сейчас? Территориально Россия не уменьшилась, а увеличилась — Крым вернулся. Хорошо оснащенные Вооруженные силы надежно гарантируют безопасность страны, а на дальних рубежах предотвращают геополитические угрозы.

У России как никогда надежные отношения с Китаем, уверенное взаимодействие с Индией. Инициатива на Ближнем Востоке. И — уникальный на сегодня случай — доверительные контакты с такими разными странами, как Турция и Сирия, Иран и Израиль, Саудовская Аравия и Катар.

В США Россией пугают во внутренних разборках, но так или иначе, а Россия поддерживает глобальный ядерный баланс и не прогибается под какими бы то ни было санкциями.

Меркель в Москву приезжала уже 15 раз, а Макрон не видит будущего Франции и самой Европы без России, о чем откровенно и говорит. С Польшей идет полемика по Второй мировой, но и документально-историческое, и моральное превосходство на нашей стороне. Япония наши острова так и не получила. Отношения с Кубой восстановлены. В Латинской Америке наши позиции тоже сильны. Госпереворот в Венесуэле не прошел. С Африкой отношения вышли на новый уровень, что показал прошлогодний саммит "Россия – Африка" в Сочи. Надежное взаимодействие в ОДКБ. Активна интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Координация в рамках ШОС тоже очень важна. Кстати, Путин дал шанс и Украине во главе с Зеленским. Важнейшими остаются союзные отношения с Белоруссией. Всего не перечислишь.

Но ясно, что все — огромная заслуга Путина как политика крупнейшего международного масштаба. Или это само собой? Нет. Стоило России в период, когда Путин был премьером, разок воздержаться в принципиальном голосовании Совбеза ООН по Ливии, как Ливию тут же разбомбили, Каддафи убили — страны не стало. Важный урок. И важный пример для сравнения с Путиным.

А если уж вернуться к стилю, то он всегда предопределен сутью и собственным позиционированием. А тут у Путина все четко и без двусмысленностей. Вот фрагмент интервью немецкому Bild три года назад: "Вы меня спросили: ваш покорный слуга — друг или не друг? Отношения между государствами строятся немножко по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, не невеста и не жених, я — президент Российской Федерации. 146 миллионов человек — у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого".

И вот - внимание — вопрос: если Путин упорно говорит "нет" в ответ на просьбы продлить полномочия, то что это означает для нас? Я ничего не хочу сказать. Просто прикинем. Да, сейчас почему-то вспомнилось, как Путин прощается, как он, столкнувшись с хорошо отрежессированной прохладцей во время относительно недавнего саммита "двадцатки" в Австралии, покинул мероприятие раньше времени и, пренебрегая протоколом, быстро уехал в аэропорт. Там он тепло пожал руки полицейским из мотоциклетного эскорта, поднялся по трапу и улетел в Россию.

Вообще в каждом жесте Путина на международной арене и в каждом слове сквозят достоинство и сила морального превосходства России. И сила правды. Как тут не вспомнить выступление в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене. Там Путин предлагал обеспечить глобальную безопасность через международное право как производное от морально-нравственной базы человечества и убеждал, что другой подход не только аморален, но и не сработает.

"Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном — мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации", — заявил российский президент.

Собственно, так и получилось. Однополярная модель рухнула. В США это поняли. Поняли хотя бы потому, что Америке сейчас даже не на кого напасть, чтобы подтвердить свою силу и собственный статус. Вы только посмотрите, везде — от Северной Кореи и Сирии, от Венесуэлы до Ирана — американское военное вмешательство столь рискованно, а военная победа столь неочевидна, что ввязываться просто страшно. Вот и перешли к санкциям, которые объявляют направо и налево. Но и они уже не работают.

Недавно стало известно о новых санкциях США в отношении трех оборонных предприятий России. Но ведь ничего не изменится. Еще объявлено о новых санкциях в отношении Турции, Северной Кореи и Ирана. Но ведь тоже ничего не изменится и здесь. Модель с одной доминирующей державой не работает. Разрушил ее Путин.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

18:22

Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

17:36

В китайской провинции Хубэй ограничили движение транспорта

16:20

Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира

15:22

На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

15:05

У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

14:59

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

14:50

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин разрушил модель с одной доминирующей державой

Путин разрушил модель с одной доминирующей державой

1 минута назад
Мюнхенская конференция: биполярное расстройство Запада

Мюнхенская конференция: биполярное расстройство Запада

7 минут назад
Под грифом "секретно": переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Под грифом "секретно": переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

1 час назад
Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

1 час назад
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

1 час назад
Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

4 часа назад
Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

44 минуты назад
МИД России поставил ЕС три условия

МИД России поставил ЕС три условия

2 часа назад
У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

4 часа назад
Калининградский убийца оставил записку

Калининградский убийца оставил записку

3 часа назад
Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

3 часа назад
Смирнов уточнил, зачем назвал гражданских жен "бесплатными проститутками"

Смирнов уточнил, зачем назвал гражданских жен "бесплатными проститутками"

28 минут назад
Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

8 часов назад
Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

8 часов назад
Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Астон Виллой"

Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Астон Виллой"

18 минут назад
72-летний серб отправился пешком в Москву, чтобы пожать руку Путину 9 мая

72-летний серб отправился пешком в Москву, чтобы пожать руку Путину 9 мая

53 минуты назад
Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии

Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии

1 час назад
Пляжный футбол. "Спартак" стал серебряным призером клубного чемпионата мира

Пляжный футбол. "Спартак" стал серебряным призером клубного чемпионата мира

1 час назад
В китайской провинции Хубэй ограничили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй ограничили движение транспорта

1 час назад
Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

1 час назад
Кудрин анонсировал анализ эффективности помощи больным ВИЧ

Кудрин анонсировал анализ эффективности помощи больным ВИЧ

2 часа назад
Чавушоглу дал совет Западу

Чавушоглу дал совет Западу

2 часа назад
В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

2 часа назад
Снаряд в посылке: московский сортировочный центр работает штатно

Снаряд в посылке: московский сортировочный центр работает штатно

2 часа назад
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Тур"

Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Тур"

2 часа назад
"Локомотив" завоевал бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" завоевал бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу

2 часа назад
Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его "коррупционные" заявления

Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его "коррупционные" заявления

3 часа назад
Элтон Джон извинился перед фанатами

Элтон Джон извинился перед фанатами

3 часа назад
Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

3 часа назад
Арестованы украинцы, задержанные в Азовском море

Арестованы украинцы, задержанные в Азовском море

3 часа назад
Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

3 часа назад
Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

3 часа назад
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

3 часа назад
Скончалась актриса из "Секса в большом городе". Причина смерти неизвестна

Скончалась актриса из "Секса в большом городе". Причина смерти неизвестна

3 часа назад
На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

3 часа назад
Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

4 часа назад
Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

4 часа назад
В России появилась специальность детского онколога-гематолога

В России появилась специальность детского онколога-гематолога

4 часа назад
"Зенит" и "Сочи" пока не договорились по условиям аренды Кокорина

"Зенит" и "Сочи" пока не договорились по условиям аренды Кокорина

4 часа назад
Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

5 часов назад
"Манчестер Сити" могут лишить чемпионства в АПЛ

"Манчестер Сити" могут лишить чемпионства в АПЛ

5 часов назад
Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

5 часов назад
Генерал Резанцев об инциденте с американцами: после перебранки началась беспорядочная стрельба

Генерал Резанцев об инциденте с американцами: после перебранки началась беспорядочная стрельба

5 часов назад
Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

6 часов назад
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

6 часов назад
Россиянам пообещали "умные дороги" через два-три года

Россиянам пообещали "умные дороги" через два-три года

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку