В России появилась специальность детского онколога-гематолога

Детский онколог-гематолог – такая специальность появилась в России, 16 января ее зарегистрировал Минюст. Об этом сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист — гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

По словам Румянцева, на Западе такая специальность существует уже около 40 лет, на нее перешли Белоруссия, Армения, Украина, Казахстан. И в России долго работали над тем, чтобы ее внедрить в медицинскую практику.

Сейчас онкологическое лечение преимущественно лекарственное, а в педиатрической практике – основное, потому что онколог-гематолог работает с семьей 5 лет, продолжил медик.

Румянцев в своих работах подчеркивает, что каждый второй ребенок с онкологией страдает от болезней иммунной и кроветворной системы. И чтобы не готовить отдельно детских онкологов (что равносильно хирургу) и детских гематологов, нужно вкладываться в подготовку специалиста онколога-гематолога. Потому что сейчас под онкологом прежде всего понимают клинического онколога, химиотерапевта или гематолога-онколога с общей терапевтической подготовкой.

В среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. 80% из них выходят в устойчивую ремиссию, передает ТАСС.