16 февраля 202019:52 Дмитрий Киселёв

"Жестокий негодяй" Хоакин Феникс вдруг заговорил о коровах

"Жестокий негодяй" Хоакин Феникс вдруг заговорил о коровах

Мы открываем новую рубрику в "Вестях недели" – "Живой уголок". В ней — о животных, природе, экологии и экоактивистах. У темы в последнее время — второе дыхание, так что откликаемся.

Вот даже на церемонии вручения премии американской киноакадемии "Оскар" лауреат Хоакин Феникс — актер, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", — вдруг заговорил о коровах.

"Мы считаем себя вправе искусственно оплодотворить корову и украсть ее ребенка, как бы она ни кричала от мучений. Затем мы забираем ее молоко, которое предназначалось теленку и добавляем его в свои еду и питье", — сказал Феникс.

Потом он перешел к самокритике: "Я всю жизнь был негодяем, эгоистом. Временами я был жесток, со мной было трудно работать, и я благодарен, что многие из присутствовавших здесь дали мне второй шанс".

И далее — о своем брате: "Когда мне было 17, мой брат Ривер написал стихотворение. В нем было сказано: "Беги на выручку с любовью и обретешь мир".

Таков финал был в речи, но дискуссию о правах коров продолжили уже американские фермеры. Так, по мнениюТины Хинкли из Висконсина, фрагмент о коровах у Хоакина Феникса вообще был лишним, и лучше было бы, если бы Феникс сразу поведал о том, каким он сам был негодяем и эгоистом. При этом Хинкли добавляет, что новорожденного теленка забирают от коровы как раз в интересах малыша, чтобы не оставлять его в навозе с сальмонеллами и кишечной палочкой.

Коллега Хинкли Кэрри Мэсс добавляет, что у коровы отсутствует привязанность к рожденному теленку, и советует не наделять животное человеческими качествами: "Да, они мычат, но ни одна не бросилась на человека, пытаясь отвоевать дитя. Это мычание, скорее, звучит как "о, наконец-то, пришла няня — и я могу перекусить". Что же до молока, то любой фермер знает, сколь счастлива корова, когда ее доят.

Вообще если мы сегодня — о коровах, то в последнее время эти безответные животные стали у экоактивистов чуть ли не главными врагами живой природы, а точнее — человека. В некоторых странах Европы с прошлого года решили ввести экологический налог на разведение коров. И все потому, что коровы рыгают и пукают, испуская метан. Метан как раз способствует глобальному потеплению. Плюс к налогу — агрессивная кампания против употребления в пищу мяса, то есть коров должно быть меньше. По тем же причинам на церемонии "Оскара" меню было полностью веганским.

Впрочем, за всем этим стоят коммерческие интересы крупных компаний, фермерских объединений и даже отдельных личностей. Понятно, что мода на вегетарианство поддерживается теми, кто зарабатывает не на мясе. Те, кто зарабатывают на мясе, уже генетически изобретают коров, которые меньше пукают и не едят траву. Есть компании, что уже производят искусственное мясо, а его цена уже опустилась в среднем ниже 100 долларов за килограмм, тогда как еще несколько лет назад была втрое выше.

Не упустила свой шанс и Грета Тунберг, точнее те, кто присосался к ней, словно паразиты. Команда, раскрутки Греты регистрирует ее бренды Skolstrikе ("Школьная забастовка") и Fridays For Future ("Пятницы за будущее"), или просто FFF, как напоминание о пятницах, по которым Грета не ходила в школу ради сохранения природы. Да и само имя Греты Тунберг сейчас — бренд. Стоимость грозди брендов Греты страховые специалисты оценивают в 3-6 миллиардов евро. То есть Грета — уже миллиардер.

Как и каждая история успеха, это соблазнительный киносценарий. Так и здесь ВВС уже снимает документальный сериал про Грету. В обще Грета — уже суперстар и миллиардерша, и она — отдельно от природы. У этого предприятия — уже самостоятельная и самодостаточная траектория, которая движется по своим законам. Во всяком случае британское сатирическое издание The Daily Mash так конструирует монолог 17-летней Греты Тунберг: "Теперь я получила мировую известность и могу на ней подзаработать. Шоу будет посвящено моей личной жизни, моей новой линейке экологичной косметики и моей перепалке в Тwitter. Затем я займусь спортом, приглашу к себе домой журналистов из Hello!, поучаствую в телевизионном конкурсе выпечки и в "Танцах со звездами", наберу четверть центнера, меня начнут травить папарацци, я появлюсь на обложке OK! под заголовком "Грета Жирберг", потом похудею и опубликую свою диету. А дальше я до конца жизни буду вести женское ток-шоу. А что мир? Ему, конечно, крышка. Но моя нынешняя деятельность ведь тоже ничего не меняет, не правда ли?"

Это уж точно. Позвольте, скажите вы, а как же живая природа? Природа? Ее защищаем! Да и кто против?..

Текст: "Вести недели"

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