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Поправки в Конституцию 1 час назад

16 февраля 202020:12 Андрей Григорьев

Поправки в Конституцию: ни одно из предложений не будет утеряно

Поправки в Конституцию: ни одно из предложений не будет утеряно

Какие предложения прозвучали по поправкам в Конституцию на встрече Владимира Путина с рабочей группой?

Перед заседанием на столе для каждого приготовлены чистые блокноты, но участники рабочей группы предпочитают делать пометки в собственных записях.

"Это уже третья версия, исправленная и отредактированная, так что идет постоянная работа", — отметила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Процесс редактирования — непрерывный. Через месяц после начала работы собраны больше полутысячи поправок.

"Голос каждого будет услышан", — заверила Зельфира Трегулова, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Такое публичное обсуждение — впервые. На всех уровнях — от самых дальних российских поселков до подмосковной президентской резиденции. Юристы и правозащитники, актеры, режиссеры, деятели культуры — знаковые фигуры современного российского общества. Но президенту и такого — экспертного — мнения недостаточно — судьба поправок будет решаться на общероссийском голосовании. Он и на встрече с рабочей группой еще раз подчеркивает: самое главное, чтобы последнее слово оказалось за гражданами страны.

"Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юристу слушать, как у нас в народе говорят, "без полбанки не разберешься". Это отдельное испытание. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов Всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу. И поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут", — заявил Владимир Путин.

В Центризбиркоме и Совете Федерации уже идет подготовка к голосованию.

"Этот день будет посреди недели: среда, может, четверг. И это станет выходным днем. Этот выходной день не будет отниматься ни от каких праздников, ни от субботы или воскресенья. Это будет дополнительный выходной день", — пояснил Андрей Клишас, председатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Пока же внимание рабочей группы все еще сосредоточено на текстах поправок к Конституции.

"Читал в Интернете, что собрали там музыкантов, актеров, докторов и прочих решать проблему Конституции страны. Например, цитирую с издевкой: "Мацуев сыграет, добрый доктор Рошаль пропишет таблетку №6". Поверьте, дискуссия у нас была по-настоящему, мы были разделены на пять тематических подгрупп, спор иногда был не до рукопашной, но близко к этому", — подчеркнул Леонид Рошаль, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Вопрос только в том, что можно взять в Конституцию, а что там на другом уровне учесть. Важно присутствие профессиональных сообществ. Если Мацуев является гениальным исполнителем и об этом кто-то пишет, то только потому, что у них зависть возникает, что они так не могут делать, как Денис Леонидович. Так же, как доктор наш замечательный детский знает, о чем врачи думают, чем они живут, что они ожидают от государства", — отметил Владимир Путин.

Многие из них в 1993-м сами были свидетелями того, в какой спешке принималась Конституция. И того, какие изменения за четверть века произошли со страной. Политические и экономические.

"Нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны, с местом нашей страны в мире. Мы не могли тогда и социальные гарантии — простите за тавтологию – гарантировать. Невозможно было это тогда написать в основном законе. Сейчас у нас экономика в другом состоянии, и мы можем, а значит, должны это сделать", — уверен глава государства.

Владимир Путин предлагал закрепить в Конституции размер зарплаты — не ниже прожиточного минимума — и обязательную индексацию пенсий. А теперь идет еще дальше.

"У нас предложение от старшего поколения закрепить норму ежегодной индексации пенсии. И учитывать при этом размер инфляции", — сказала депутат Галина Хованская, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Мне кажется, просто написать "ежегодно", этого недостаточно. А если мы решим индексировать два раза в год? Не реже одного раза в год", — поправил Путин.

Появились совершенно новые отрасли, развитие которых тоже ведь нужно регламентировать.

"Я хочу продолжить тему того, что не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция. Норму о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона границ и недр, но и информационные технологии, защита данных граждан. Это — дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства", — считает предприниматель Наталья Касперская, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Россия окрепла настолько, что при формировании собственной позиции может не оглядываться на мнение других стран. Тем более когда это мнение основано на откровенной лжи.

"Закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. Сейчас происходит какая-то вакханалия с точки зрения истории", — заявил член СФ Алексей Пушков, рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"В архивных документах, в том числе в немецких, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И этого не должны забывать никогда. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И если нужно, то где — это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая", — считает Владимир Путин.

Новые нормы рождаются прямо во время диалога. Уточнения — по каждому вопросу. Предполагается, что Совет Федерации станет участвовать в назначении руководителей силового блока, но как именно будут проходить консультации президента с сенаторами?

"Я как гражданин России могу спросить, какие у вас консультации, о чем вы говорили за чашкой чая, за рюмкой коньяка, как вы консультировали, почему то или иное решение прошло?" – поинтересовался Иван Мохначук, председатель "Росуглепрофа", член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Это не междусобойчик за рюмкой чая. Это совсем другая история. Предложено провести консультации, это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами. И я не согласен, что это пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего. Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск в сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит. Я вас уверяю, в этом есть смысл", — заверил Путин.

Но и президентом сможет стать только человек старше 35, десять из которых он прожил в России и никогда не имел никакого иностранного гражданства.

"Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, с самой большой в мире территорией. Поэтому русский народ и все народы, населяющие РФ, должны быть уверены, что человек, который стоит во главе России, не имеет никаких интересов, кроме интересов этих народов", — заявил Владимир Путин.

Обещают, что ни одно из предложений не будет утеряно. Если не войдет в Конституцию, может быть использовано на уровне федерального или регионального законодательства.

Текст: "Вести недели"

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