16 февраля 202022:59 Илья Канавин

Освобождение Будапешта: в 1945-м ни у кого не возникало вопроса, кто герой, а кто жертва

Освобождение Будапешта: в 1945-м ни у кого не возникало вопроса, кто герой, а кто жертва

14 февраля в Москве был салют — 75 лет со дня освобождения Будапешта от фашистов. Бои за венгерскую столицу продолжались 108 дней. Венгры были последним союзником Гитлера и вместе с германскими войсками оказывали Красной Армии ожесточенное сопротивление. Историки называют Будапешт вторым Сталинградом, ведь бой шел за каждый дом. Как Красная Армия освобождала Будапешт?

Будапешт осаждали три месяца. Вязко. Тяжело. Гитлер объявил этот город последней крепостью Германии. Именно Германии. Не Венгрии. Со времен Миклоша Хорти Венгрия была преданным союзником Третьего рейха.

В Венгрии — три памятника Миклошу Хорти. Один из них — в самом центре Будапешта. Красивое место. Называется площадь Свободы.

Венгерская армия напала на СССР 27 июня 1941-го. Венгерских оккупантов часто боялись больше, чем Вермахта, — от Карпат до Воронежа. В Сталинграде на стороне нацистов воевала Вторая венгерская армия. Двести тысяч человек. Почти все там и остались.

Ветеран Лев Капцевич с венграми столкнулся в первый раз именно под Сталинградом. И под Будапештом уже знал, чего ждать.

"Как тяжело было пехоте там. Вся Буда изрыта каналами и проходами. Они в курсе дела, они хорошо знают их. А нашим туда спускаться невозможно. Представляете, спуститься русскому солдату на верную смерть. А они, отступая в этом месте, шли по подземному переходу и вылезали где-то в тылу у нас", — вспоминает ветеран.

Этих штурмовиков называли "раками". Они были закованы в доспехи. Бросили их на подмогу из резерва, когда бои шли не за улицу или дом — за каждую комнату.

"Преимущественно Будапешт защищали немцы. И в меньше степени венгерские войска. Но наиболее ярые фашисты не воевали. Они занимались грабежом. Не думайте, что Будапешт защищали ярые фашисты. Они пьянствовали, грабили, жрали", — рассказал Йозеф Балинт, исследователь, писатель.

К этому моменту Хорти уже нет в стране. Осенью 1944-го он начинает переговоры о капитуляции с англичанами и американцами. Просит перемирия у Красной Армии.

Немцы были в курсе этих событий, так как на переговорах в венгерском штабе и у Хорти каждый раз присутствовал заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Ласло, оказавшийся немецким агентом. Немецкое посольство было рядом с королевским замком, и там через 5 минут было известно о каждом шаге Хорти и Генерального штаба. Настоящая фамилия Ласло — Лаучек. Он — немецкого происхождения, как и большая часть венгерского генералитета.

Гитлер похищает сына Хорти, а потом арестовывает его самого. Увозит в Германию. Назначает другого венгра — Ференца Салаши. Но во время осады и его нет в венгерской столице. Гарнизоном командует немецкий генерал Пфеффер-Вильденбрух.

Накануне юбилея освобождения в разных местах Будапешта стояли стенды с фотографиями. Почти все — снимки руин. Растерзанный, разрушенный город. Про то же самое — что-то вроде выставки в метро. Открывал ее мэр Будапешта Гергей Карачонь.

"Молодые люди (крайне правые) даже не знают, за какими политическими идеологиями следуют. Идеями, которые разрушили город. Мы должны извлечь уроки из истории и не позволять политике путать жертв и героев", — заявил он.

У Будапешта был шанс остаться целым, ведь хотели предложить достойную капитуляцию. Немецко-венгерская группировка была окружена армиями Малиновского и Толбухина. Безнадежно.

Миклош Штайнмец был венгром. В 40-х ему поставили памятник, а в конце 80-х демонтировали и перенесли подальше с глаз — в место, которое деликатно называют "музей под открытым небом". Теперь в Будапеште решением властей будет другой памятник — жертвам сексуальных насилий времен войны. Мы не могли не спросить у мэра, где собираются его поставить.

"Это историческая травма, о которой молчали. Мы пока не знаем, какой будет концепция памятника и где он будет стоять. Поэтому открываем общественную дискуссию, где разместить и какой будет художественная концепция", — сказал Карачонь.

"Но никто не говорит о том, что наши за три года сколько советских женщин изнасиловали. Об этом ни слова нет. Я поэтому очень против этого памятника, потому что об этом не говорят. Все жертвы одинаковые, хотя венгерские солдаты и немецкие солдаты не были наказаны за это. Но многие русские даже расстреляны", — отметил Тамаш Краус, историк, профессор Будапештского университета Корвина.

В мемориальном центре Холокоста тоже много фотографий разрушений. Но есть там и то, чего почти не было на городских выставках. Может быть, потому, что это слишком страшно. События, лица, люди. Живые, пока еще живые, и уже мертвые.

Этот щемящий памятник про какую-то нечеловеческую рассчетливую жестокость. Людей не просто сбрасывали в Дунай — заставляли туда прыгать. Им велели перед этим разуться. И теперь вся эта обувь — женские туфельки, стоптанные башмаки — остались здесь на набережной навсегда.

Ей было 9, когда в ноябре 1944-го ее загнали в гетто. Несколько кварталов, обнесенных деревянным забором. Выходить оттуда было нельзя. Взять с собой давали 20 килограммов багажа и то, что на себе. Поэтому надевали 2-3 слоя одежды. Голодать начали практически сразу. "Взрослые получали около шестисот калорий в сутки. Дети — около восьмисот, а больные — девятьсот. Многие люди умерли от голода. В гетто были 70 000 человек, а при освобождении остались 7000, которые выжили. Повсюду в штабелях были мертвые люди. На рынке, на площади Клаузал, в магазинах, складывали мертвых людей. Имена тех, кто нас спасал. Это не евреи. Это христиане. Спасители жизней", — рассказала Каталина Зоммер.

"Красная Армия вошла в Венгрию, не преследуя целей приобретения какой-либо части венгерской территории или изменения существующего в Венгрии политического строя. В занятый Красной Армией районах Советов и советских органов власти не создавать"., — говорилось в Постановлении Государственного комитета обороны.

Разруха и хаос остались после венгерского союзничества с Германией. Немцы эшелонами вывозили ценности, оборудование, продовольствие. Заводы, верфи приходилось понимать практически с нуля. Предприятия начинали полноценно работать меньше чем через полгода.

"Через 4 месяца возвращали владельцам эти заводы. Причем капиталистам. Возвращали торжественно. Собрание, протокол, речи, выпили и возвращали заводы владельцам", — сказал Йозер Балинт.

Побежденным не мстили. Их кормили хлебом. Венгерские газеты печатали веселые карикатуры про панику спекулянтов. "Как победитель Советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы", — писали СМИ.

Тогда, в 1945-м, ни у кого не возникало вопроса, кто герой, а кто жертва. Кроме тех, конечно, кто вместе с нацистами успели сбежать далеко на запад.

Вспоминая отвагу и жертвы Красной Армии, тем более горько осознавать, что в таких странах, как Венгрия, Чехия и Словакия, Польша и Болгария сегодня памятники советским победителям фашизма не в чести. Где-то их сносят, где-то переставляют или оскорбляют. Горько.

Текст: "Вести недели"

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