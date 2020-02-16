Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его "коррупционные" заявления

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о борьбе с коррупцией являются шуткой и ни в коей мере не связаны с критикой антикоррупционного законодательства, заявили в пресс-службе главы региона.

Там пояснили, что фраза Ситникова была произнесена "в контексте" пресс-конференции и без всякого злого умысла.

В пресс-службе губернатора отметили, что коррупция — это безусловное зло, и в администрации региона по требованию Ситникова усилены подразделения по борьбе с этим злом. А в областную антикоррупционную комиссию, кроме правоохранительных и надзорных служб, включены представители общественности, что очень помогает борьбе с коррупцией, пишет ТАСС.

Скандальная фраза прозвучала на пресс-конференции губернатора Ситникова 13 февраля. Журналисты задали ему вопрос о стоимости аренды зала, где проходило мероприятие. Организаторы ответили, что помещение предоставлено бесплатно.

На уточняющий вопрос, не является ли это фактом коррупции, Ситников заявил, что встречу со СМИ вряд ли можно считать преступлением. А потом добавил: "А что страшнее самой коррупции, знаете, нет? Борьба с коррупцией". По словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью и в результате "победят всех, самих себя в том числе".

Видеозапись пресс-конференции можно посмотреть в официальной группе ГТРК "Кострома" в соцсети "ВКонтакте".