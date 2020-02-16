Протоиерея Смирнова обвинили в хайпе на "бесплатных проститутках"

Зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина отреагировала на высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками". Смирнов "хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях", говорит Пушкина, и слушать его в очередной раз ей неприятно.

Времена меняются, и даже политические структуры в России учатся меняться, приносить извинения, признавать ошибки, отмечает депутат. В пример она привела партию "Единая Россия", которая "все чаще выкидывает хамов, наглецов и тех, кто не уважает других людей, на какой бы должности они не находились".

По словам Пушкиной, она "соболезнует" сотрудникам патриархии, вынужденным "зачем-то оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя".

"Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", — написала Пушкина в своем телеграм-канале.

Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что протоиерей Смирнов лишь "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака. Высказывание священнослужителя, таким образом, направлено не против женщин, а против тех, кто их унижает и использует.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина сочла заявление протоиерея Димитрия Смирнова оскорблением, способным лишь вызвать отчуждение от церкви. А председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова "некрасивыми и неправильными".