Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

Сотрудники патрульно-постового полка Центрального района Санкт-Петербурга спасли мужчину, упавшего в канал Грибоедова.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, когда с Ново-Конюшенного моста в воду упал 23-летний пешеход. Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован. По информации МВД России, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.