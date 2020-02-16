16 февраля 202022:39 Дмитрий Киселёв

Молодежь может лишить Трампа опоры

Молодежь может лишить Трампа опоры

2020 год, который не так давно "распечатали", в США должен стать первым полным годом, когда белых среди американцев моложе 18 лет уже меньшинство. То есть большинство юных американцев — цветные. Таким образом, возникает новое качество американской нации, предсказанное еще десять лет назад на основе динамике переписи 2010 года. Понятно, что принципиальное изменение пропорций по принципам демократии меняет многое, например, в культуре и образовании, а значит, и в наборе ценностей.

Предвидя это, американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в своей книге "Самоубийство сверхдержавы" писал еще в 2010 году: "Какова будет "новая основа" Америки, какие идеалы и ценности будет она исповедовать? Что будет означать быть белым, кога белизна кожи перестанет служить символом принадлежности к большинству? Кто оплачет гибель белой Америки? Попытается

И вот уже ответ. Из Йельского университета (а он — в "большой тройке" престижнейших в США, его история восходит к XVII веку) пришла новость, что там отменяют учебный курс "История искусств от эпохи Возрождения до современности". Курс, как сообщается, признан "слишком белым и слишком гетеросексуальным" и на этом основании вызывал со стороны студентов — протесты. И действительно, если посмотреть на европейскую живопись эпохи Возрождения, то чернокожих там и среди персонажей, и среди художников, мягко говоря, немного. А еще — по сегодняшним американским меркам — явно недостаточно сюжетов однополой любви. Если так, то зачем это Возрождение в Йельском университете по истории искусств изучать?

Еще одна претензия — эпоха Возрождения не позаботилась о гендерном равенстве среди художников. Где женщины? Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Джорджоне, Тициан — мужчины. Тогда зачем это сегодня?

То, что история искусства Возрождения — это история современной цивилизации, никого не волнует. Плохо то, что в эпоху Возрождения ничего не говорилось про изменение климата. И если так, то европейский канон искусства уже не канон. Так что теперь другие времена. Ранее в частном Университете Reed College в штате Орегон студенты требовали убрать из курса вообще все европейские тексты.

Америка действительно меняется. Памятники генералу Ли, что командовал южанами в Гражданской войне 1861-1865 годов, снесены. Мол, он — за рабство. Памятник одному из отцов-основателей — Томасу Джефферсону — на территории Виргинии в Шарлотсвилле уже успели осквернить. Ведь Джефферсон — "символ белого супрематизма". Первооткрывателя Америки Христофора Колумба в Центральном парке Нью-Йорка тоже оскверняют. Мол, Колумб несет ответственность за преступления белых.

Но это все творит молодежь — та, что, повзрослев, Америку изменит кардинально. Пока еще глубинная Америка другая. Именно на нее и опирается Дональд Трамп, который уверенно начинает кампанию за переизбрание на второй срок.

Текст: "Вести недели"

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