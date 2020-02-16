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Америка выбрала Трампа 1 час назад

16 февраля 202021:37 Денис Давыдов

Американских генералов приперли к стенке

Американских генералов приперли к стенке

Дональд Трамп уверенно начинает кампанию за переизбрание. Импичмент и "Украинагейт" только прибавили очков.

Чем ближе выборы, тем ставки выше, и Трамп заходит с козырей. Администрация аккуратно вбрасывает новость: президент собирается понизить налоги.

"На встрече в овальном кабинете президент сказал: давай снизим налоги к сентябрю. Мы рассчитываем понизить налоги для среднего класса на 10%", — сказал Ларри Кудлоу, советник Трампа по экономике.

Хотя и так, по опросам, в переизбрание Трампа верят 66% американцев. Он собирает стадионы. Сторонники его любят с головы до пят: Трамп — на кепках, футболках, носках.

Джо Байден, которого демократическая верхушка так рассчитывала выдвинуть против Трампа, пока не проходит внутрипартийное сито. На праймериз в Нью-Гемпшире он — лишь пятый. Расстроен и, наплевав на избирателей, отменив встречу с ними, улетает из штата на день раньше.

Фильм-расследование — контрольный выстрел в падающий рейтинг бывшего вице-президента. Премьера накануне праймериз на одном из американских каналов, близких к Трампу. Журналисты в деталях рассказали, как сын Байдена "отмывал" на Украине миллионы, а высокопоставленный папа его прикрывал.

"Джо Байден требует, чтобы меня убрали, и я спросил, как вы это объясните?! Как вы можете объяснить уход генерального прокурора?! Порошенко сказал, мы что-нибудь придумаем", — рассказывает в фильме бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин.

В итоге даже чернокожее население, которое помнит, что Байден работал с Обамой, от бывшего вице-президента отворачивается. Десант из волонтеров высадила в Нью-Гемпшире Тулси Габбард. Конгрессмен от Гавайев, в прошлом солдат армии США, понюхавшая пороху на Ближнем Востоке, говорит "нет войне". Габбард набрала чуть больше 3% голосов. Победа — у 78-летнего демократа-социалиста Берни Сандерса.

Среди всех кандидатов-демократов своей риторикой выделяется Берни Сандерс. Всю кампанию подчеркивает: он – незаинтересованное лицо. Не связан с толстосумами Уолл-стрит. Его спонсоры — избиратели, которые перечисляют по 10-20 долларов. Вот и на плакате это подчеркивают: оплачено из фонда "Берни -2020". Платили не миллионеры.

Самый ненародный, но самый богатый кандидат гонки — миллиардер Блумберг. Перекупает политологов, рекламу скупает — его агитки в Америке сейчас — из каждого утюга, и все для того, чтобы Трамп не остался в Белом доме еще на один срок.

"Он потратит свои 400-500 миллионов долларов, и, может быть, они даже выиграют праймериз. Шансов стать президентом у него нет, если честно, я бы предпочел выдвигаться против Блумберга, чем против Сандерса. У Сандерса есть реальные сторонники, а Блумберг только все скупает", — заявил Трамп.

Уже запущен слух, что Блумберг в случае победы вице-президентом сделает Хилари Клинтон. И вот уже в таком тандеме его шансы на победу, конечно, увеличиваются. Но Трамп тем временем администрацию Обамы пытается максимально очернить. Особенно куратора внешней политики, как раз бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон: при ней военные секреты якобы утекли за границу. В частности, в Россию.

"У нас есть огромное количество супербыстрых ракет. Они в пять, в шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты. Они необходимы нам, так как Москва уже обладает подобным вооружением. Я не буду сейчас рассказывать, как они их получили. Русские, возможно, взяли идею из планов администрации Обамы. Это очень плохо", — сказал Трамп.

Эти слова Трампа вызвали переполох. Журналисты приперли к стенке генералов, а те не знали, что отвечать, ведь США не раз заявляли: не ведут разработок такого рода ракет. В итоге слова Трампа не опровергли, но и не подтвердили. Пентагон в гонке вооружений якобы не участвует, и вообще ему не нужен паритет в ядерном оружии с Россией и Китаем.

"Мы не стремимся к паритету. Русские в последние 15 лет проделали значительную работу для расширения и модернизации своего арсенала, а мы только продлевали срок службы систем, которые уже есть. Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня", — отметил Чарльз Ричард, начальник Стратегического командования ВС США.

В Белом доме дополнили: будут говорить с Москвой о новых договорах по ограничению вооружений. Американские газеты пишут: администрация сейчас в активном поиске компетентного и авторитетного переговорщика, который сможет отстоять интересы США в будущей сделке.

Текст: "Вести недели"

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