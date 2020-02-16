В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

В мессенджере Telegram, разрабатываемом командой сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова, появился встроенный сервис знакомств. Он реализован на базе уже существовавшей функции "Люди рядом".

В официальном блоге разработчиков приложения сообщается, что функция "Люди рядом 2.0" позволит найти новых друзей или в последний момент организовать свидание на День всех влюблённых. Для этого нужно перейти на вкладку "Контакты" и нажать "Найти людей рядом". Там же можно сделать себя доступным для подобного поиска.

После этого все, открывшие раздел "Люди рядом", смогут увидеть ваш профиль и отправить сообщение — даже если вы ушли из этого раздела и закрыли приложение. Убрать себя из поиска можно, нажав "Не показывать меня".

Профиль (в том числе в режиме локального поиска) также отображается теперь по-новому: с большим фото. Там же пользователь может просмотреть все фото, видео, ссылки и файлы, которыми он обменивался с владельцем профиля.