Вакцина от коронавируса уже тестируется

В борьбе с коронавирусом Китай невероятно сплотился, демонстрируя миру пример героического поведения.

Избегать физического контакта — рекомендация эпидемиологов. Си Цзиньпин инспектирует крупнейший в Пекине район Чаоян, лидирующий по числу заболевших с начала эпидемии. На входе в жилой комплекс — обязательная проверка температуры. Именно здесь главный фронт профилактики. Особенно сейчас, когда миллионы пекинцев возвращаются после продленных новогодних каникул. Следующий пункт рабочей поездки — больница "Дитань", где подтвердили первый случай заражения в Пекине. Отсюда Си Цзиньпин выходит на связь с медиками Уханя, переднего края борьбы с коронавирусом.

"От имени Центрального комитета КПК выражаю вам и всем другим медицинским работникам, сражающимся с этой эпидемией, свое глубочайшее уважение и искреннюю благодарность", — говорит председатель КНР.

Люди в защитных костюмах ободрительно кричат. Одна из трех больниц — на связи с председателем КНР. С начала эпидемии она приняла более 16 тысяч пациентов, на пике поток превышал 800 человек в день. Со второго по 15-й этажи в клинике "Гармония" — зона строгого карантина.

"Мы даже телефоны с собой не берем. Я специально купил новый смартфон для использования в карантинной зоне. И не рискну забрать его оттуда, пока эпидемия не закончится. Потом повешу на стенку в качестве сувенира", — сказал Цзинь Ян, вице-президент клиники "Гармония".

Перед тем как зайти в карантинную зону, врачи и медсестры надевают два слоя защитной одежды, маски и очки. Смены у медиков — по шесть часов, все это время — как в космосе — нельзя есть, пить и даже ходить в туалет.

В местном аэропорту беспрерывно встречают колонны медбригад из других регионов. Вот врачи из древней столицы Китая Нанкина. А вот их коллеги из южной провинции Фуцзянь.

84-летний Чжун Наньшань — ведущий эпидемиолог-пульмонолог Китая. В 2003 году он разработал первый стандарт лечения атипичной пневмонии. Главное — как можно раньше выявить носителей вируса. Ведущая роль здесь — у сотрудников жилконтор и домоуправлений. Они уже обошли почти 99% всех квартир в Ухане.

Массовые обходы показали, что изолировать необходимо больше 20 тысяч человек с легкими симптомами. Для них уже развернули 14 мобильных госпиталей и карантинных центров в гостиницах, спортивных и культурных комплексах, и работа продолжается.

Чтобы не оставить без присмотра ни одного заболевшего, изменили методику учета, что на четверть увеличило число пациентов. Раньше госпитализировали только по результатам тестирования, теперь достаточно вердикта врачей.

В шанхайском Университете Тунцзи совместно с одной из фармкомпанией уже тестируют на животных вакцину от 2019-nCoV.

Китайский Центр по профилактике и контролю заболеваний. Отсюда координируют всю противоэпидемическую работу в стране. Здесь стартовали параллельные тесты шанхайской вакцины. По прогнозам, на клинические испытания она выйдет уже в апреле.