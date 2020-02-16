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16 февраля 202017:45

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

forbes.ru

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов.

Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции. Как ожидается, на следующей неделе оценка компании вырастет до шести миллиардов долларов.

Так как Сторонский владеет 30 процентами стартапа, то его личное состояние и составит приблизительно 1,6 миллиарда долларов. В 2019 году бизнесмен распоряжался 500 миллионами долларов.

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