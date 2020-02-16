В китайской провинции Хубэй ограничили движение транспорта

Власти КНР ограничили движение личных машин на территории провинции Хубэй. Жесткие ограничения не распространяются только на пожарные и полицейские автомобили, машины скорой помощи и общественный транспорт.

"Меры профилактики и контроля над эпидемией вступили в решающую стадию", – говорится в правительственном сообщении. Власти выражают надежду на понимание и сотрудничество.

В сообщении указывается, что для усиления контроля над эпидемией необходимо усилить так называемое управление закрытого типа. Когда во всех ЖК, микрорайонах и сельских общинах оставляют только один вход, где дежурные проверяют температуру и регистрирует всех входящих и выходящих. На территорию запрещен доступ посторонних машин и не проживающих там людей. Однако магазины и аптеки, расположенные на их территории, должны в полном объеме снабжаться предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами. Обязанность за бесперебойные поставки возложена на местные власти. При любом новом случае выявления заражения коронавирусом COVID-19 вводится строгий карантин на две недели.

Кроме того, в Хубэе прекращена свободная продажа препаратов от простуды, высокой температуры и кашля. Каждый покупатель таких препаратов обязан предоставить свои полные данные, которые вносятся в компьютерную базу.

Ранее власти Китая объявили о возможности применения смертной казни за сокрытие симптомов и злонамеренное заражение новым коронавирусом. Суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, причинении тяжкого вреда медикам.

В России новые случаи заражения коронавирусом не выявлены.