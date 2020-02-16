Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии

Враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов, заявил глава государства Башар Асад при встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске.

Асад подчеркнул, что террористы используют мирных жителей как живые щиты, а враги Сирии пытаются их защитить. А его страна должна быть полностью освобождена боевиков.

Лариджани сообщил о готовности Ирана поддержать Сирию при борьбе с терроризмом.

Одновременно с этим президент Ирана Хасан Рухани заявил, что отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры должны продолжаться. И он надеется, что Анкара выполнит свои обязательства, передает РИА Новости.

Тегеран предложил помощь сторонам на фоне обострившейся ситуации в Идлибе. После срыва боевиками очередного режима прекращения огня в северной зоне деэскалации началась военная операция, в ходе которой сирийские силовики вернула под свой контроль более половины Идлиба, а также южные и западные окрестности Алеппо.