Смирнов уточнил, зачем назвал гражданских жен "бесплатными проститутками"

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов объяснил использование слова "проститутки" применительно к женщинам, живущим в гражданском браке. Как заявил РБК служитель веры, таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Слова "бесплатные проститутки" в отношении женщин, чей брак не зарегистрирован официально, Смирнов использовал на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO". В РПЦ после этого заявили, что протоиерей Смирнов лишь "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина сочла заявление протоиерея Димитрия Смирнова оскорблением, способным лишь вызвать отчуждение от церкви. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова "некрасивыми и неправильными".

А по мнению зампреда комитета Госдумы по делам семьи Оксаны Пушкиной, Смирнов просто "хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях". По словам Пушкиной, она "соболезнует" сотрудникам патриархии, вынужденным теперь "оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя".