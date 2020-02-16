Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

В Москве 23-летняя москвичка подавилась пирожным на конкурсе по их поеданию, задохнулась и умерла.

Инцидент произошел в баре, расположенном в Нижнем Сусальном переулке в субботу, 15 февраля. Подруга погибшей за несколько минут до смерти обратила внимание, что девушка не может дышать, однако помочь ей не смогла.

По сообщению агентства REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В социальных сетях появилась разрозненная информация о том, что подавившаяся девушка страдала от неизлечимого заболевания. По одним данным, у Александры были проблемы с сердцем, по другим — рак, однако эти сведения к настоящему времени не подтверждены.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.