Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

Долгожданная вторая часть фильма "Лёд", вышедшая на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, уже собрала в российском прокате более полумиллиарда рублей. Таковы данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). "Лёд 2" также возглавляет рейтинг по сборам в российском прокате за день, уикенд, неделю и месяц.

Продолжением истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше стал рассказ о судьбе их дочери Нади, которая пошла по стопам матери и тоже занялась фигурным катанием. Лента стала настоящим подарком, который сделали зрителям ко Дню святого Валентина компании "Водород" и Art Pictures при участии телеканала "Россия 1".

Исполнивший одну из главных ролей актер Александр Петров считает ленту важным фильмом, который отвечает на вопросы и детей, и взрослых. Еще до начала широкого проката актер был уверен: на "Лёд 2" зрители пойдут семьями.



Актриса Мария Аронова, исполнившая в фильме роль тренера, ранее в эксклюзивном интервью Олегу Пакшину рассказала: ее потрясло то, как работает режиссер Жора Крыжовников. По словам Ароновой, атмосфера на площадке, отношение актеров к материалу, знание текста – все это было заслугой режиссера.

А юная актриса Виталия Корниенко, рассказывая о работе с Марией Ароновой, отметила: та "делилась с ней актерскими секретиками". По словам самой Ароновой, "Лёд 2" получился довольно драматичным по сравнению с первой частью.

Трогательный фильм о преодолении, любви и стремлении ко льду никого не оставляет равнодушным. Кинотеатры рекомендуют бронировать билеты на "Лёд 2" заранее — в залах аншлаги. По кассовым сборам у второго "Льда" — лучший старт в истории современного российского кинематографа.