Варшава усилила кампанию по фальсификации истории

Польские власти усилили кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы СССР в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал посол России в Польше Сергей Андреев. По мере приближения 9 мая эта кампания по девальвации нашей победы будет нарастать, уверен дипломат.

В воскресенье, 16 февраля, российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, который погиб под Пененжно при освобождении Польши в 1945 году. До 2015 года на этом месте находился памятник генералу, снесенный польскими властями в рамках "декоммунизации".

Андреев обратил внимание на то, что польские власти часто забывают даже о датах освобождения своих городов от фашистов: 17 января исполнилось 75 лет освобождения Варшавы, 18-го – Кракова. При этом официальная Варшава забывает о том, что именно благодаря Красной армии современная Польша и многие другие европейские страны вообще существуют на карте.

К памятникам воинам-освободителям отношение в стране соответствующее. Официальные власти воспринимают их лишь как напоминание о советском доминировании в послевоенный период и требуют сноса, даже не рассматривая вариант переноса на другое место. Такая же участь постигла памятник генералу Черняховскому. К тому же Андреев считает, что переносить такие памятники с места, где погибли герои, совершившие подвиги, бессмысленно.

В воскресенье Андреев принял участие в церемонии возложения венков на месте, где генерал Черняховский получил смертельное ранение. В мероприятии участвовали также военный атташе посольства России Александр Ситников, делегация Калининградской области, генеральный консул России в Гданьске Виктор Колесников, военные, представители польских ветеранских и общественных организаций.