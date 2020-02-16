Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Астон Виллой"

В Бирмингеме завершилась встреча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между "Астон Виллой" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Лишь в добавленное время "шпорам" удалось сломить сопротивление хозяев поля и добиться победы со счетом 3:2.

В составе гостей дубль оформил Сон Хын Мин. Еще один мяч забил Тоби Алдервейрелд. Он же стал автором автогола. Единственный мяч у "Астон Виллы" записал на свой счет Бьорн Энгельс.

"Тоттенхэм" набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" с 25 баллами располагается на 17-й строчке.