16 февраля 202019:58

Епископ Савва счел оскорбительными слова протоиерея Димитрия

Неправильными, оскорбительными и неприемлемыми назвал слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Ранее сообщалось, что Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

В своем канале в Telegram в Савва написал, что использование такого выражения "очевидно оскорбительно" и может сравниться с библейским "порождениями ехидны". Контекст, в котором прозвучали эти слова, епископ считает неприемлемым. Он напомнил, что добрачное сожительство можно оправдать лишь в исключительных случаях, когда обе стороны все же стремятся вступить в брак.

Однако некоторые политики и общественные деятели нашли оправдание словам Смирнова. Так, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова хоть и назвала слова протоиерея "некрасивыми и неправильными", однако считает, что Смирнов таким способом защищает традиционные ценности – семью, освященную узами брака.

С ее словами согласен заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с корреспондентом ТАСС Кипшидзе указал, что церковь стоит на стороне законного брака и сопереживает женщинам, которые становятся жертвами безответственности мужчин. "Это, скорее, упрек мужчинам, которые боятся регистрировать брак", – считает Кипшидзе. При этом церковь стоит на стороне женщин, желающих оформить отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила "как-нибудь назвать" и мужчин, проживающих в так называемом "гражданском" браке. Свою просьбу она написала на своей странице в "Фейсбук", обращаясь к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде​​​.

"Думаю, женщины поддержат", — предположила она.

Сам Смирнов поясняет слова стремлением привлечь внимание общественности к проблеме сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

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