16 февраля 202021:03

Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

pokrovsk.news

Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.

Как рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook в воскресенье, 16 февраля, горняки устроили акцию протеста у здания администрации города Покровск. Они требуют выплатить им зарплату за последние четыре месяца и наладить бесперебойную работу шахты. Акция горняков символизирует их самосожжение.

Шахтеры пригрозили, что, если ситуация не изменится, "масштаб протестов будет усиливаться и они будут приниматься более радикальные формы", сообщил Волынец.

Ранее 72 горняка "Краснолиманской" из-за долгов по зарплате отказались подниматься на поверхность. Все люди вышли только вечером 14 февраля, после переговоров с администрацией шахты.

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