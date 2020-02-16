В Москве двое рабочих погибли, упав с большой высоты

На северо-востоке Москвы погибли двое рабочих, они сорвались с мачты связи и упали со значительной высоты.

ЧП случилось возле дома номер 5 по улице Малыгина. По предварительным данным, рабочие ремонтировали оборудование на мачте, когда проезжающая мимо машина зацепила обвисшие провода. Из-за этого люди упали и разбились на асфальте, пишет РИА Новости.