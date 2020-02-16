Сирийский Алеппо освободился от боевиков

Военнослужащие сирийской армии взяли под полный контроль окрестности города Алеппо. В воскресенье, 16 февраля, остававшиеся там боевики отступили.

Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города. Эти территории экстремисты контролировали в течение последних шести лет.

Кроме того, армия Сирии установила контроль над автомагистралью М5, которая связывает Алеппо со столицей страны Дамаском.

Жители вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу сирийских военных, пишет "Интерфакс".

Сам Алеппо перешел под контроль правительственных сил еще в декабре 2016 года, но боевики окопались в окрестностях и периодически обстреливали город из минометов и ракетных установок.