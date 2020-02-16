16 февраля 202022:50

Теннисистка Бертенс во второй раз стала победительницей турнира в Петербурге

Кики Бертенс

Кики Бертенс
EPA

Нидерландская теннисистка, восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час 16 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 6:3.

Бертенс шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Рыбакиной, занимающей 25-е место в рейтинге WTA, три эйса и три двойные ошибки.

Таким образом, 28-летняя нидерландка во второй раз кряду стала победительницей этого турнира, в прошлом году Кики в финале турнира переиграла хорватку Донну Векич. Текущий трофей в Петербурге принес Бертенс 470 очков рейтинга и 146 тысяч долларов в качестве призовых.

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