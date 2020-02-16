16 февраля 202023:38

В порту Пакистана произошла утечка газа: пять человек погибли, 70 пострадали

В городе Карачи в Пакистане пять человек погибли и 70 пострадали из-за утечки ядовитого газа. Такие данные сообщил телеканал Samaa.

Как уточнил представитель района Каймари в Карачи, у местной больницы недостаточно возможностей для лечения всех пострадавших в результате утечки газа.

По словам главы некоммерческой организации Edhi Foundation, не менее 70 человек были доставлены в больницу для оказания помощи. Агентство Xinhua, ссылаясь на правоохранителей, сообщает, что в результате утечки 70 человек потеряли сознание.

Морской министр Али Заиди рассказал СМИ, что в пакистанском порту на якоре стояло судно, груженное химикатами. В настоящее время власти порта пытаются установить, как газ просочился и отравил столько людей, передает РИА Новости. Глава провинции Синд поручил правоохранителям и врачам оказывать помощь пострадавшим, а также направлять их в другие больницы.

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