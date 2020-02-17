На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар

На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Пожарным удалось локализовать возгорание. Для этого применялся пожарный поезд. Всего в борьбе с огнем участвовали 17 человек и 4 единицы спецтехники.