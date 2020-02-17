Российские туристы не могут улететь с острова Занзибар

Сотни российских туристов не могут покинуть Занзибар. Путешественники должны были вылететь во Внуково еще утром, однако в аэропорту рейс отменили по техническим причинам.

Все пострадавшие — клиенты туристического оператора "Библио-Глобус". Из Москвы за ними вылетел резервный борт, сообщает телеканал "Россия 24".