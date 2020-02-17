Въезд большегрузов во Владивосток закрыт после сильного снегопада

На Приморье в выходные обрушился сильный снегопад. Отменены внутренние авиа- и автобусные рейсы.

За минувшие сутки в крае зарегистрировали более 100 случаев ДТП. На дорогах сейчас гололедица. Водителей просят не выезжать из дома без надобности. А родители могут не вести детей в школы и детские сады — прогулом пропуск занятий в дни непогоды считаться не будет.

Властям Владивостока сегодня даже пришлось закрыть въезд в город для большегрузных автомобилей из-за слишком большого количества снега, передает телеканал "Россия 24". Службы продолжают работать на дорогах в круглосуточном режиме.