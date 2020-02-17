17 февраля 202006:51

В столице Черногории более 60 тысяч верующих приняли участие в акциях протеста

В столице Черногории более 60 тысяч верующих приняли участие в акциях протеста

Столицу Черногории охватила новая волна протестов против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви. На демонстрации и молебны в Подгорице вышли более 60 тысяч верующих.

Многочисленные протесты состоялись и в других городах Черногории, сообщает телеканал "Россия 24".

Прихожане Cербской православной церкви выступают против закона, который в декабре 2019 года принял парламент Черногории. Власти страны заявили, что намерены создать новую церковь и изъять собственность у СПЦ. А это более 600 святынь.

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