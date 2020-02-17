17 февраля 202008:59 Марина Наумова

На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

В Польше российские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского. Акция прошла на месте снесенного памятника военачальнику.

Венки и живые цветы они привезли на пустырь, поросший бурьяном. Бережно разместили на импровизированном постаменте фотографию советского генерала. Строительный мусор, который власти Пененжно нарочито оставили после демонтажа мемориала Ивану Черняховскому, не помешали российским дипломатам и ветеранам войска польского провести памятную акцию.

"Это был самый молодой генерал советской Армии . Мы помним, что Польшу освободили солдаты Красной Армии и 600 тысяч погибло на нашей земле. Мы должны им, честь этим солдатам генерала Черняховского", — сказал ветеран польских вооруженных сил Богдан Покровский.

Еще пять лет назад здесь возвышалась бетонная стела с бронзовым барельефом генерала . В основании памятника дважды герою Советского Союза хранилась капсула с землей с его родины — из села Оксанино Уманского уезда Киевской губернии. На мемориальных плитах были слова "На вечную память о герое, от благодарных жителей Ольштынской земли". Но историческая память у Польши оказалась не такой крепкой. Спустя семь десятков лет памятник сравняли с землей.

На окраине немецкого Мельзака, теперь это польский Пененжно, генерал Черняховский был смертельно ранен. Здесь, у развилки дорог, возле "эмки", в которой Черняховский ехал на командный пункт 3-й армии, разорвался артиллерийский снаряд. Осколок навылет пробил его грудь. По воспоминаниям очевидцев, единственное, что успел произнести командующий фронтом – "Неужели это все?! Я умираю".

Он не дожил трех месяцев до Победы и нескольких дней до маршальских погон. Приказ о присвоении ему звания маршала Советского Союза уже был подписан, а Черняховскому не исполнилось и 40 лет. Он стал самым молодым генералом Красной Армии и командующим фронтом, войска которого освобождали Витебск, Минск, Вильнюс. Успешно провели Восточно-Прусскую операцию. Благодаря, в том числе, и его победам после войны, большая часть Восточной Пруссии отошла Польше, но об этом не хотят вспоминать . Генерала обвиняют в том, что по его приказу якобы были арестованы и казнены солдаты армии Крайовой.

"Приближается 75-я годовщина Победы советского народа в ВОВ и усиливается кампания по переписыванию истории, фальсификации истории, по девальвации нашей Победы", — сказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Польша давно нарушает межправительственные соглашения о местах памяти, реальные исторические факты не вписывается в нынешнюю политическую конъюнктуру.

"Именно здесь погиб генерал, который освобождал польские земли от нацистской оккупации. Нам стыдно, что сегодня здесь все заброшено. И надеемся, что когда-нибудь удастся опять поставить в этом месте ему памятник", — отметил председатель ассоциации польских ветеранов Второй Мировой войны Роланд Дубовский.

Чтобы почтить память талантливого полководца, пожилые люди проехали 300 км от Варшавы . У портрета Ивана Черняховского ветераны польских вооруженных сил застыли в минуте молчания.

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