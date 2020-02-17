Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом

Новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 в России нет, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в России были выявлены лишь два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в обоих случаях — у прибывших граждан КНР. 12 февраля их выписали из больницы.

Власти Китая объявили о вспышке вирусной инфекции в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, позже получивший название Covid-19.

ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции эпидемией и чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, в Китае число заболевших достигло 70,548 тысяч человек, жертвами болезни стали 1775 человек.

За пределами КНР было выявлено около 800 случаев заболевания в 25 странах, включая Россию. Второе место по количеству зараженных принадлежит Японии. Очередной чартерный самолет из Уханя приземлился в понедельник утром в Токио. Очередной, уже 30-й случай заражения коронавирусом подтвердила Южная Корея.

В Китае за сутки число заразившихся увеличилось на 2048 человек, число смертельных случаев выросло на 105.

В настоящее время в больницах страны находятся 57934 человек, состояние более 10600 врачи оценивают как тяжелое.

При этом почти 11 тысяч человек выздоровели и выписались из больниц.