Пассажирский автобус сгорел на остановке в Уфе

Рано утром на остановке "Стадион Гастелло" заполыхал пассажирский автобус. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили открытое пламя вокруг автобуса. Ликвидировать возгорание удалось довольно быстро. К счастью, погибших и пострадавших нет, автобус стоял пустой.

В момент пожара пассажиров в салоне автобуса не было, машина находился не на маршруте. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Как напоминают специалисты, при возгорании транспортного средства необходимо как можно быстрее съехать на обочину и остановиться. Пассажирам и водителю незамедлительно покинуть авто, и удалиться на безопасное расстояние. Водитель обязательно должен иметь при себе огнетушитель, постараться обесточить машину. А также убедиться, что рядом нет стоящих транспортных средств.