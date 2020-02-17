RT: Немецкий писатель поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны

В редакцию телеканала RT, который рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания людей в рамках проекта "Почта Победы", пришло послание из Германии. Оно не предназначено какому-то конкретному герою. Как пишет сам автор — немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг, его послание адресовано целому народу.

Мужчина благодарит советских граждан за освобождение Европы от нацизма и самопожертвование. Писатель отметил, что Запад уделяет слишком большое значение роли США и весьма малое — роли СССР во Второй мировой войне.

"Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же", — пишет Фихтенберг.