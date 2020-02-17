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17 февраля 202009:57

Исследование: чаще всего крадут в торговле

EPA

Из всех компаний в сфере обслуживания чаще от нарушения закона страдает ритейл, согласно исследованию компаний безопасности.

После анализа более 500 тысяч происшествий, именно в торговле чаще всего пришлось вызывать группы быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году.

Причиной 37 процентов выездов оперативных на торговые объекты стали кражи или их попытки, цитирует РИА Новости исследование.

Две трети из выездов пришлось на магазины крупных торговых сетей. "В 15 процентах случаев задержания воров производились в других типах продуктовых магазинов", — сообщается в исследовании.

Около 40 процентов задержаний произошло в розничных сетевых магазинах. И только 11 процентов задержаний пришлось на долю несетевых продуктовых магазинов и алкомаркетов, кафе, баров и ресторанов. На втором месте по частоте происшествий — отели и отделения банков с долей задержания 4 и 3 процента соответственно.

Заведения общественного питания лидируют по происшествиям с нарушением общественного порядка- 13 процентов случаев. Чаще всего это происходит в кафе, барах и ресторанах (35 процентов), продуктовых магазинах (31 процент), хостелах и мини-отелях (23 процентов происшествий).

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