Как Kodiaq, только электро: Skoda назвала имя нового кроссовера

Чешская компания Skoda готовится запустить в серию принципиально новый продукт - полностью электрический кроссовер. Он не станет первым электромобилем "Шкоды", ведь у марки уже есть ситикар Citigo iV, но будет первой "Шкодой", построенной на передовой платформе MEB от VW Group.



Официальное название серийного электрокроссовера - Skoda Enyaq. Производитель подчеркивает, что слово Enyaq составлено из ирландского имени Enya, в переводе означающего "источник жизни", а также конечной литеры Q, которой традиционно завершаются имена всех SUV марки Skoda. Ну а первая буква Е прямо отсылает к электрической составляющей.



Мировая премьера полностью серийного Skoda Enyaq должна состояться уже в 2020 году, а продажи могут стартовать уже в 2021-м.

В целом сам кроссовер может стать развитием прошлогоднего женевского концепта Skoda Vision iV с купеобразным силуэтом (заглавное фото). Электрокар по своим габаритам сопоставим с моделью Skoda Kodiaq. Для прототипа была заявлена силовая установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью более 300 л.с.. Теоретически она позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды и проезжать до 500 км на одном заряде батареи. Какой будет техническая начинка серийной машины, пока не известно.



Зато известно, что уже до конца 2022 года компания Skoda представит аж 10 полностью электрических моделей под суббрендом Skoda iV.