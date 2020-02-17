Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

Компании по всему миру в прошлом году выплатили акционерам дивиденды на рекордную сумму 1,43 триллиона долларов, пишет The Guardian.

Рекордные годовые выплаты дивидендов от публичных компаний обусловлены высокими показателями фондовых рынков Северной Америки и развивающихся стран и некоторыми необычно большими специальными дивидендами, хотя глобальная экономическая неопределенность замедлила годовые темпы роста.

Общая сумма выплат в 2019 году оказалась на 3,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики компании Janus Henderson, специализирующейся на управлении активами, проанализировали дивиденды, выплаченные 1200 крупнейшими компаниями мира в 2019 году. Они выяснили, что выплаты акционерам от британских и европейских фирм были менее щедрыми, чем в среднем по миру.

Выплаты инвесторам от нефтяных компаний росли быстрее, на 10%, в то время как дивиденды от телекоммуникационных компаний сократились.