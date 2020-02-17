"Спартак" может приобрести еще одного голландца

Московский "Спартак" собирается приобрести во время летнего трансферного окна нападающего "Фейеноорда" Стивена Бергейса. Москвичи готовы заплатить за капитана роттердамцев несколько миллионов евро.

Как сообщает Чемпионат.com, сославшись на нидерландские источники информации, "Спартак" рассматривает возможность приобретения 28-летнего Бергейса. Стивен прекрасно проводит нынешний сезон, в котором он забил 13 мячей и сделал 5 голевых передач. После некоторого перерыва капитан "Фейеноорда" вернулся в сборную Голландии и рассчитывает сыграть на чемпионате Европы.

В составе "Спартака" уже есть один голландец. Прошлым летом "Спартак" приобрел за рекордные 18 миллионов евро полузащитника "Алкмара" Гуса Тила.