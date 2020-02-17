6 главных событий предстоящей недели в экономике

На этой неделе нас ждет доклад Банка России о денежно-кредитной политике. Кроме того, пройдет форум банка России “Информационная безопасность финансовой сферы”.

Ниже мы расскажем о самых важных событиях предстоящей недели.

Понедельник, 17 февраля

- Рынки США закрыты по случаю празднования Дня президентов

- Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике

В своем докладе Банк России опубликует обновленную информацию о денежно-кредитной политике, а также опишет условия, в которых банк принял решение о снижении ключевой ставки и о дальнейшем смягчении.

Вторник, 18 февраля

- Форум Банка России “Информационная безопасность финансовой сферы”

В этом году XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», организацией которого занимается Банк России при поддержке Медиа Группы «Авангард», пройдет 17–21 февраля 2020 года в Республике Башкортостан.

Среда, 19 февраля

- Протокол январского заседания Федеральной резервной системы, выступления ряда представителей ФРС

Ранее Федеральный комитет по отрытым рынкам (FOMC) отмечал позитивные тенденции в экономике США. Кроме того, положительно оценивалось также и возобновление переговоров с Китаем. Эти два фактора стали важными в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Четверг, 20 февраля

- Протокол январского заседания Европейского центробанка

На прошедшем 23 января заседании ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания объявила, что совет управляющих ЕЦБ начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году.

- Конференция “Ответственная финансово-инвестиционная практика в России”

20 февраля 2020 года в Москве пройдет конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России». Мероприятие будет посвящено обсуждению глобальной и российской повестки устойчивого развития и зеленых финансов. Организатором конференции выступает газета «Ведомости».